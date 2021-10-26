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В Китае распространяется новый штамм птичьего гриппа. Вызывает высокую смертность

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Пекин, Вторник 26 октября 2021 11:35
В Китае распространяется новый штамм птичьего гриппа. Вызывает высокую смертность Фото: Китай фиксирует вспышку птичьего гриппа у людей (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

В Китае растет заболеваемость новым штаммом птичьего гриппа. Эксперты говорят о рисках, поскольку он вызывает высокую смертность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Сообщается, что в 2021 году зафиксировано 21 заражение людей подтипом птичьего гриппа H5N6. Для сравнения - в прошлом году таких случаев было всего пять. Хотя это число намного ниже, чем сотни инфицированных штаммом H7N9 в 2017 году, инфекция достаточно серьезна, поскольку многие пациенты находятся в критическом состоянии и, по крайней мере, шестеро уже умерли.

"Рост числа случаев заболевания людей в Китае в этом году вызывает озабоченность. Это вирус, который вызывает высокую смертность", - заявил профессор сравнительной патологии в Медицинском центре Университета Эразмус в Роттердаме Тийс Куикен.

Большинство заболевших имели контакт с домашней птицей, и нет подтвержденных случаев передачи вируса от человека к человеку. При этом сообщается, что с февраля 2020 года не фиксировались вспышки H5N6 среди домашних птиц в Китае.

В то же время в исследовании Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний говорится, что генетическое разнообразие и географическое распространение H5N6 несут серьезную угрозу для птицеводства и здоровья человека.

Напомним, еще в августе сообщалось о случаях заражения высокопатогенным птичьим гриппом в Китае.

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