Китай ввел санкции против Тайваня

Китай ограничил свою торговлю с Тайванем на фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Aljazeera , которое обнародовало выдержку из заявления министерства торговли КНР.

Ответные санкции против Тайваня начнут действовать с 3 августа 2022 года.

экспорт натуральнго песка - основного материала, который используется в строительстве, а также импорт тайваньских цитрусовых и некоторых видов рыбы.

Напомним, 2 августа сопікерка Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

После этого в Китае начали угрожать США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после визита Пелоси.

Армия Китая проводит учебные стрельбы в районе Тайваньского пролива. Остров окружен со всех сторон.