Китай запровадив санкції проти Тайваню

Китай обмежив свою торгівлю з Тайванем на тлі підвищеної напруженості через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Aljazeera, яке оприлюднило витяг зі заяви міністерства торгівлі КНР.
експорт натуральнго піску - основного матеріалу, який використовується в будівництві, а також імпорт тайванських цитрусових і деяких видів риби.
Відповідні санкції проти Тайваню почнуть діяти з 3 серпня 2022 року.
Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.
Після цього у Китаї почали погрожувати США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після візиту Пелосі.
Армія Китаю проводить навчальні стрільби в районі Тайванської протоки. Острів оточений з усіх сторін.