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Китай введет санкции против США

Пекин, Понедельник 13 июля 2020 11:39
Китай введет санкции против США
Фото: флаги США и Китай (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Это ответ на ограничительные меры Вашингтона

Китай объявил о санкциях против должностных лиц и организаций США, включая сенатора-республиканца Марко Рубио. Это ответное решение на американские санкуии.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин сказала, что это ответ на ограничительные меры Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

Напомним, государственный департамент Соединенных Штатов Америки предупредил американцев о высоком риске быть задержанными и депортированными из Китая.

До этого Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая.

Ранее Сенат США одобрил санкции против Китая из-за нарушения автономии Гонконга.

Санкции ввели после принятия парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга.

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