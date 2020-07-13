Китай введет санкции против США

Фото: флаги США и Китай (коллаж РБК-Украина)

Это ответ на ограничительные меры Вашингтона

Китай объявил о санкциях против должностных лиц и организаций США, включая сенатора-республиканца Марко Рубио. Это ответное решение на американские санкуии.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин сказала, что это ответ на ограничительные меры Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

Напомним, государственный департамент Соединенных Штатов Америки предупредил американцев о высоком риске быть задержанными и депортированными из Китая.

До этого Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая.

Ранее Сенат США одобрил санкции против Китая из-за нарушения автономии Гонконга.

Санкции ввели после принятия парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга.