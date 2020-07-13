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Китай введе санкції проти США

Пекін, Понеділок 13 липня 2020 11:39
Китай введе санкції проти США
Фото: прапори США і Китай (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Це відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона

Китай оголосив про санкції проти посадових осіб і організацій США, включаючи сенатора-республіканця Марко Рубіо. Це відповідне рішення на американські санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін сказала, що це відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона проти високопоставлених китайських чиновників за порушення прав людини відносно уйгурського мусульманської меншини.

Нагадаємо, державний департамент Сполучених Штатів Америки попередив американців про високий ризик бути затриманими і депортованими з Китаю.

До цього Сполучені Штати Америки ввели санкції стосовно представників китайського уряду і Комуністичної партії Китаю.

Раніше Сенат США схвалив санкції проти Китаю через порушення автономії Гонконгу.

Санкції запровадили після прийняття парламентом Китаю закону про національну безпеку Гонконгу.

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