Китай вперше запустив гігантський "авіаносець дронів", - Bloomberg

Китай підняв у небо найбільший у світі дрон-авіаносець. Йдеться про безпілотний літальний апарат "Цзютянь" (Jiutian), здатний запускати рої дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, "Цзютянь" вперше виконав місію у провінції Шеньсі. Подробиць випробування не розкривають. Апарат порівнюють з авіаносцем через здатність розміщувати одразу кілька безпілотників і ракет.

Назва "Цзютянь" перекладається як "дев'ять небес" і означає надзвичайно високе небо.

Фото: Китай вперше запустив гігантський "авіаносець дронів" (скрін з відео)

Модель представили публіці минулого року на авіашоу в Чжухаї.

Дрон може перевозити до шести тонн і оснащений вісьмома точками підвіски для керованих бомб, ракет класу "повітря-повітря", протикорабельних ракет та безпілотників-камікадзе, які атакують цілі після тривалого баражування.

У внутрішньому відсіку "Цзютянь" здатен транспортувати понад 100 малих дронів, що запускаються роями для придушення ворожої ППО.

Водночас експерти звертають увагу, що великі габарити апарата можуть знизити його малопомітність у бою.

Перед тим як приєднатися до флоту безпілотників китайської армії, літальний апарат має пройти серію додаткових випробувань.

Розробка Jiutian ведеться Aviation Industry Corporation of China у співпраці з державним підприємством Guangzhou Haige Communications.