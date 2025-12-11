Китай впервые запустил гигантский "авианосец дронов", - Bloomberg
Китай поднял в небо самый большой в мире дрон-авианосец. Речь идет о беспилотном летательном аппарате "Цзютянь" (Jiutian), способном запускать рои дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, "Цзютянь" впервые выполнил миссию в провинции Шэньси. Подробностей испытания не раскрывают. Аппарат сравнивают с авианосцем из-за способности размещать сразу несколько беспилотников и ракет.
Название "Цзютянь" переводится как "девять небес" и означает чрезвычайно высокое небо.
Фото: Китай впервые запустил гигантский "авианосец дронов" (скрин с видео)
Модель представили публике в прошлом году на авиашоу в Чжухае.
Дрон может перевозить до шести тонн и оснащен восемью точками подвески для управляемых бомб, ракет класса "воздух-воздух", противокорабельных ракет и беспилотников-камикадзе, которые атакуют цели после длительного барражирования.
Во внутреннем отсеке "Цзютянь" способен транспортировать более 100 малых дронов, запускаемых роями для подавления вражеской ПВО.
В то же время эксперты обращают внимание, что большие габариты аппарата могут снизить его малозаметность в бою.
Перед тем как присоединиться к флоту беспилотников китайской армии, летательный аппарат должен пройти серию дополнительных испытаний.
Разработка Jiutian ведется Aviation Industry Corporation of China в сотрудничестве с государственным предприятием Guangzhou Haige Communications.
Что известно
Jiutian - это реактивный БПЛА большой дальности с максимальной дальностью полета до 7 тысяч км и высотой до 15 тысяч метров.
Самолет имеет размах крыльев 25 метров и максимальный взлетный вес 16 тонн, что ставит его в один ряд с американскими беспилотниками RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, но с дополнительными ударными возможностями.
Китай наращивает военный потенциал
Китай активизирует развитие беспилотных систем, параллельно демонстрируя новое вооружение - от десантных кораблей до боевых дронов. Так Пекин продолжает курс на укрепление своего военного потенциала и соперничество с США.
В сентябре на военном параде в Пекине лидер КНР Си Цзиньпин продемонстрировал новейшие боевые беспилотники страны.
Спрос на беспилотные системы резко вырос после начала полномасштабной войны России против Украины, где дроны доказали свою эффективность в уничтожении танков, кораблей и другой дорогостоящей техники.
Китайская индустрия активно развивается - от гражданских производителей DJI и Easy Fly до крупных оборонных предприятий.
Напомним, прошлой весной стало известно, что китайские ученые разработали военный беспилотник, способный быстро разделяться на шесть отдельных частей в воздухе. Они утверждают, что это технологический прорыв, который может изменить поле боя.