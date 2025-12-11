ua en ru
Китай впервые запустил гигантский "авианосец дронов", - Bloomberg

Четверг 11 декабря 2025 10:48
UA EN RU
Фото: Китай впервые запустил гигантский "авианосец дронов" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Китай поднял в небо самый большой в мире дрон-авианосец. Речь идет о беспилотном летательном аппарате "Цзютянь" (Jiutian), способном запускать рои дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, "Цзютянь" впервые выполнил миссию в провинции Шэньси. Подробностей испытания не раскрывают. Аппарат сравнивают с авианосцем из-за способности размещать сразу несколько беспилотников и ракет.

Название "Цзютянь" переводится как "девять небес" и означает чрезвычайно высокое небо.

Китай впервые запустил гигантский &quot;авианосец дронов&quot;, - Bloomberg

Фото: Китай впервые запустил гигантский "авианосец дронов" (скрин с видео)

Модель представили публике в прошлом году на авиашоу в Чжухае.

Дрон может перевозить до шести тонн и оснащен восемью точками подвески для управляемых бомб, ракет класса "воздух-воздух", противокорабельных ракет и беспилотников-камикадзе, которые атакуют цели после длительного барражирования.

Во внутреннем отсеке "Цзютянь" способен транспортировать более 100 малых дронов, запускаемых роями для подавления вражеской ПВО.

В то же время эксперты обращают внимание, что большие габариты аппарата могут снизить его малозаметность в бою.

Перед тем как присоединиться к флоту беспилотников китайской армии, летательный аппарат должен пройти серию дополнительных испытаний.

Разработка Jiutian ведется Aviation Industry Corporation of China в сотрудничестве с государственным предприятием Guangzhou Haige Communications.

Что известно

Jiutian - это реактивный БПЛА большой дальности с максимальной дальностью полета до 7 тысяч км и высотой до 15 тысяч метров.

Самолет имеет размах крыльев 25 метров и максимальный взлетный вес 16 тонн, что ставит его в один ряд с американскими беспилотниками RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, но с дополнительными ударными возможностями.

Китай наращивает военный потенциал

Китай активизирует развитие беспилотных систем, параллельно демонстрируя новое вооружение - от десантных кораблей до боевых дронов. Так Пекин продолжает курс на укрепление своего военного потенциала и соперничество с США.

В сентябре на военном параде в Пекине лидер КНР Си Цзиньпин продемонстрировал новейшие боевые беспилотники страны.

Спрос на беспилотные системы резко вырос после начала полномасштабной войны России против Украины, где дроны доказали свою эффективность в уничтожении танков, кораблей и другой дорогостоящей техники.

Китайская индустрия активно развивается - от гражданских производителей DJI и Easy Fly до крупных оборонных предприятий.

Напомним, прошлой весной стало известно, что китайские ученые разработали военный беспилотник, способный быстро разделяться на шесть отдельных частей в воздухе. Они утверждают, что это технологический прорыв, который может изменить поле боя.

