Китай впервые запустил гигантский "авианосец дронов", - Bloomberg

Китай поднял в небо самый большой в мире дрон-авианосец. Речь идет о беспилотном летательном аппарате "Цзютянь" (Jiutian), способном запускать рои дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным агентства, "Цзютянь" впервые выполнил миссию в провинции Шэньси. Подробностей испытания не раскрывают. Аппарат сравнивают с авианосцем из-за способности размещать сразу несколько беспилотников и ракет.

Название "Цзютянь" переводится как "девять небес" и означает чрезвычайно высокое небо.

Фото: Китай впервые запустил гигантский "авианосец дронов" (скрин с видео)

Модель представили публике в прошлом году на авиашоу в Чжухае.

Дрон может перевозить до шести тонн и оснащен восемью точками подвески для управляемых бомб, ракет класса "воздух-воздух", противокорабельных ракет и беспилотников-камикадзе, которые атакуют цели после длительного барражирования.

Во внутреннем отсеке "Цзютянь" способен транспортировать более 100 малых дронов, запускаемых роями для подавления вражеской ПВО.

В то же время эксперты обращают внимание, что большие габариты аппарата могут снизить его малозаметность в бою.

Перед тем как присоединиться к флоту беспилотников китайской армии, летательный аппарат должен пройти серию дополнительных испытаний.

Разработка Jiutian ведется Aviation Industry Corporation of China в сотрудничестве с государственным предприятием Guangzhou Haige Communications.