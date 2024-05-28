Китай вкладає ще 47,5 млрд доларів у виробництво мікросхем

США вважають, що Китай, крім того, що купує величезну кількість російської нафти і газу, продовжує допомагати Москві у війні в Україні, зокрема надаючи російським військам супутникові знімки, а також запчастини для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення.

Позиція США

На початку травня Reuters писало, що адміністрація президента США Джо Байдена готується обмежити доступ Китаю до передових моделей штучного інтелекту.

У Білому домі вважають, що КНР може використовувати електронні чіпи для виробництва високоякісної зброї.

Наприкінці квітня США посилили обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю.

У травні уряд США вніс 37 китайських компаній у свій список санкцій, посилаючись на міркування національної безпеки, причому 11 компаній були звинувачені у зв'язках зі шпигунською повітряною кулею, яка торік пролітала над Сполученими Штатами.

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