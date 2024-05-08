Адміністрація Байдена хоче обмежити Китаю доступ до моделей штучного інтелекту, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство торгівлі США розглядає можливість ухвалення нових нормативних заходів щодо обмеження експорту пропрієтарних моделей штучного інтелекту або моделей штучного інтелекту із закритим вихідним кодом, чиє програмне забезпечення і дані, на яких він навчається, тримають у секреті.

Видання пише, що ці дії доповнять низку заходів, вжитих за останні два роки, щоб заблокувати експорт чипів штучного інтелекту в Китай. США намагаються уповільнити розвиток Пекіном передових технологій, які можна використовувати для військових цілей.

Нині ніщо не зупиняє американських гігантів у сфері штучного інтелекту, таких як Microsoft, Alphabet або Google DeepMind, які розробили одні з найпотужніших моделей штучного інтелекту із закритим вихідним кодом, продати їх практично будь-якій людині у світі без державного контролю.

Дослідники з державного та приватного сектору занепокоєні тим, що супротивники США можуть використати моделі, які аналізують величезні обсяги тексту та зображень для узагальнення інформації та створення контенту, для проведення агресивних кібератак або навіть для створення потужної біологічної зброї.

Як працюватиме експортний контроль

Reuters пише, що для розробки експортного контролю над моделями штучного інтелекту США можуть звернутися до порогового значення, що грунтується на обсязі обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі.

Коли цей рівень буде досягнуто, розробник має повідомити про свої плани розробки моделі ШІ та надати результати випробувань Міністерству торгівлі.

Джерела видання повідомляють, що цей поріг обчислювальної потужності може стати основою для визначення того, які моделі ШІ підлягатимуть експортним обмеженням.