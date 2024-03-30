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США посилили обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю: в чому причина

Субота 30 березня 2024 09:54
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США посилили обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю: в чому причина Фото: США посилили обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї п'ятниці, 29 березня, адміністрація голови Білого дому Джо Байдена переглянула обмеження щодо поставки Китаю американських мікросхем штучного інтелекту (ШІ) та інструментів для виробництва мікросхем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пояснює видання, обмеження були запроваджені з міркувань національної безпеки. Вперше правила були введені у жовтні 2023 року й були спрямовані на припинення поставок до Китаю досконалих мікросхем ШІ, розроблених Nvidia й іншими компаніями. Штати побоюються того, що прогресивний технологічний сектор сприятиме посиленню китайської армії.

Нові обмеження набудуть чинності вже в четвер, 4 квітня. У тому ж числі обмеження діятимуть й на ноутбуки, які містять ці чіпи.

"Міністерство торгівлі США (Сполучені Штати Америки, - ред.), яке здійснює нагляд за експортним контролем, заявило, що планує продовжувати оновлювати свої обмеження на постачання технологій до Китаю, прагнучи посилити і вдосконалити ці заходи", - додає Reuters.

Обмеження поставки чипів до Китаю

Європейський союз та США раніше обговорювали можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах, як Китай.

У тому ж числі, влітку, 2023 року, Штати й Нідерланди ввели нові обмеження, які торкнулися китайських виробників мікросхем.

Також Штати заявляли, що зроблять нові кроки, аби перешкодити американським виробникам мікросхем продавати Китаю напівпровідники в обхід урядових обмежень.

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