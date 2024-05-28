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Китай вкладывает еще 47,5 млрд долларов в производство микросхем

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Китай удваивает свои планы по доминированию в передовых технологиях будущего, создавая крупнейший в истории государственный инвестиционный фонд полупроводников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Фонд стоимостью 47,5 млрд долларов создается по причине того, что США вводят широкие ограничения на экспорт американских чипов и технологий чипов, пытаясь подавить амбиции Пекина.

Благодаря инвестициям шести крупнейших государственных банков Китая, включая ICBC и China Construction Bank, фонд подчеркивает стремление китайского лидера Си Цзиньпина укрепить позиции Китая как технологической сверхдержавы.

В своей дорожной карте Made in China 2025 года Пекин поставил перед Китаем цель стать мировым лидером во многих отраслях, включая искусственный интеллект (AI), беспроводную связь 5G и квантовые вычисления.

Последним инструментом инвестирования является третья фаза Китайского инвестиционного фонда индустрии интегральных схем. "Большой фонд" был официально создан в Пекине в пятницу.

Первая фаза фонда была создана в 2014 году с 138,7 млрд юаней ($19,2 млрд). Вторая фаза была создана пять лет с уставным капиталом в 204,1 миллиарда юаней (28,2 миллиарда долларов).

Содействие Китая агрессии России против Украины

США считают, что Китай, кроме того, что покупает огромное количество российской нефти и газа, продолжает помогать Москве в войне против Украины, в частности, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также запчасти для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения.

Позиция США

В начале мая Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена готовится ограничить доступ Китая к передовым моделям искусственного интеллекта.

В Белом доме считается, что КНР может использовать электронные чипы для производства высококачественного оружия.

В конце апреля США ужесточили ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай.

В мае правительство США внесло 37 китайских компаний в свой список санкций, ссылаясь на соображения национальной безопасности, причем 11 компаний были обвинены в связях со шпионским воздушным шаром, который в прошлом году пролетал над Соединенными Штатами.

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