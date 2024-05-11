Пов'язані з РФ і загрожують держбезпеці: Білий дім ввів санкції проти компаній із Китаю
Уряд США вніс 37 китайських компаній у свій список санкцій, посилаючись на міркування національної безпеки, причому 11 компаній були звинувачені у зв'язках зі шпигунською повітряною кулею, яка торік пролітала над Сполученими Штатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .
Компаніям, дослідницьким інститутам та іншим організаціям, які включені до списку, заборонено вести бізнес з американськими фірмами, і вони мають отримати схвалення Міністерства торгівлі, перш ніж отримувати від них товари та технології.
За даними відомства, із 37 організацій 22 компанії були внесені до списку за їх зв'язки з зусиллями Китаю щодо вдосконалення квантових технологій, а також за придбання чи прагнення придбати товари американського походження для підвищення квантових можливостей країни.
Крім того, деякі з них також пов'язані із досягненнями в ядерній програмі Китаю або були залучені до експорту контрольованих товарів до Росії з початку її вторгнення до України.
"Сьогоднішні дії є ще одним кроком у вирішенні проблем, пов'язаних із Китайською Народною Республікою та її військовою модернізацією", - заявив заступник міністра торгівлі Алан Естевес.
Він сказав, що Сполучені Штати повинні зберігати пильність, блокуючи таким організаціям доступ до американських технологій, які можуть бути використані для підриву їхньої національної безпеки.
Китай заявив, що "рішуче виступає проти" останнього кроку, вжитого Сполученими Штатами, і попередив, що "вживе необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній".
США намагаються стримати розвиток ВПК Китаю
США не перший рік проводять політику обмеження потоку технологій до Китаю. Це пов'язано з побоюваннями, що Пекін зможе самостійно створювати високотехнологічну зброю.
Днями Reuters писало, що адміністрація президента США Джо Байдена готується обмежити доступ Китаю до передових моделей штучного інтелекту.
Також повідомлялося, що Байден збирається наступного тижня оголосити про нові мита щодо товарів із Китаю. Насамперед, обмеження стосуватимуться напівпровідників, сонячного обладнання, медичних товарів, а також електромобілів.
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