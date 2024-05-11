ua en ru
Сб, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пов'язані з РФ і загрожують держбезпеці: Білий дім ввів санкції проти компаній із Китаю

Субота 11 травня 2024 04:54
UA EN RU
Пов'язані з РФ і загрожують держбезпеці: Білий дім ввів санкції проти компаній із Китаю Фото: США ввели санкції проти 37 компаній із Китаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд США вніс 37 китайських компаній у свій список санкцій, посилаючись на міркування національної безпеки, причому 11 компаній були звинувачені у зв'язках зі шпигунською повітряною кулею, яка торік пролітала над Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Компаніям, дослідницьким інститутам та іншим організаціям, які включені до списку, заборонено вести бізнес з американськими фірмами, і вони мають отримати схвалення Міністерства торгівлі, перш ніж отримувати від них товари та технології.

За даними відомства, із 37 організацій 22 компанії були внесені до списку за їх зв'язки з зусиллями Китаю щодо вдосконалення квантових технологій, а також за придбання чи прагнення придбати товари американського походження для підвищення квантових можливостей країни.

Крім того, деякі з них також пов'язані із досягненнями в ядерній програмі Китаю або були залучені до експорту контрольованих товарів до Росії з початку її вторгнення до України.

"Сьогоднішні дії є ще одним кроком у вирішенні проблем, пов'язаних із Китайською Народною Республікою та її військовою модернізацією", - заявив заступник міністра торгівлі Алан Естевес.

Він сказав, що Сполучені Штати повинні зберігати пильність, блокуючи таким організаціям доступ до американських технологій, які можуть бути використані для підриву їхньої національної безпеки.

Китай заявив, що "рішуче виступає проти" останнього кроку, вжитого Сполученими Штатами, і попередив, що "вживе необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній".

США намагаються стримати розвиток ВПК Китаю

США не перший рік проводять політику обмеження потоку технологій до Китаю. Це пов'язано з побоюваннями, що Пекін зможе самостійно створювати високотехнологічну зброю.

Днями Reuters писало, що адміністрація президента США Джо Байдена готується обмежити доступ Китаю до передових моделей штучного інтелекту.

Також повідомлялося, що Байден збирається наступного тижня оголосити про нові мита щодо товарів із Китаю. Насамперед, обмеження стосуватимуться напівпровідників, сонячного обладнання, медичних товарів, а також електромобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім Китай
NEWS
Що відбувається в Харківській області та де точаться бої: карта "сірих зон"
Що відбувається в Харківській області та де точаться бої: карта "сірих зон"
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші