Китай висловився щодо ідеї 30-денного перемир’я між Росією та Україною

На прес-конференції запитали у речника МЗС, як Китай ставиться до того, що деякі європейські країни звернулися до Росії з вимогою погодитися на 30-денне припинення вогню, а також до заклику президента США до великих держав активніше брати участь у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною.

"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на мир, і сподіваємося, що залучені сторони продовжуватимуть досягати справедливої, міцної, обов'язкової та взаємоприйнятної мирної угоди шляхом діалогу та переговорів, зрештою досягаючи політичного врегулювання кризи в Україні", - заявив Лінь Цзянь.

Він зауважив, що Китай завжди вважав, що діалог та переговори – це єдині життєздатні шляхи вирішення війни в Україні.

"Китай готовий, виходячи з готовності залучених сторін, конструктивно співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб остаточно вирішити кризу та досягти міцного миру", - сказав речник МЗС Китаю.

Роль Китаю у війни РФ проти України

Пекін офіційно заявляє про підтримку мирного врегулювання війни в Україні та закликає зосередитися на виявленні глибинних причин конфлікту. Наприкінці минулого місяця китайська сторона звернулася до Києва й Москви із закликом з’ясувати "коріння конфлікту.

Хоча Китай має тісні економічні зв’язки з Росією, офіційно він неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій зі сторін та запевняв, що не бере участі у війні РФ проти України. Водночас низка доказів свідчить, що Пекін допомагає Москві обходити західні санкції, тим самим опосередковано підтримуючи військову кампанію Кремля.

Зокрема нагадаємо, що у квітні цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України захопили двох китайських громадян, які воювали на боці Росії.

Міністерство закордонних справ Китаю висловило занепокоєння та заявило, що "з'ясовує ситуацію".