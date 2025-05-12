Китай высказался по поводу идеи 30-дневного перемирия между Россией и Украиной

На пресс-конференции спросили у спикера МИД, как Китай относится к тому, что некоторые европейские страны обратились к России с требованием согласиться на 30-дневное прекращение огня, а также к призыву президента США к крупным государствам активнее участвовать в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

"Мы поддерживаем все усилия, направленные на мир, и надеемся, что вовлеченные стороны будут продолжать достигать справедливого, прочного, обязательного и взаимоприемлемого мирного соглашения путем диалога и переговоров, в конце концов достигая политического урегулирования кризиса в Украине", - заявил Линь Цзянь.

Он отметил, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры - это единственные жизнеспособные пути решения войны в Украине.

"Китай готов, исходя из готовности вовлеченных сторон, конструктивно сотрудничать с международным сообществом, чтобы окончательно решить кризис и достичь прочного мира", - сказал представитель МИД Китая.

Роль Китая в войне РФ против Украины

Пекин официально заявляет о поддержке мирного урегулирования войны в Украине и призывает сосредоточиться на выявлении глубинных причин конфликта. В конце прошлого месяца китайская сторона обратилась к Киеву и Москве с призывом выяснить "корни конфликта.

Хотя Китай имеет тесные экономические связи с Россией, официально он неоднократно отрицал поставки оружия любой из сторон и уверял, что не участвует в войне РФ против Украины. В то же время ряд доказательств свидетельствует, что Пекин помогает Москве обходить западные санкции, тем самым косвенно поддерживая военную кампанию Кремля.

В частности напомним, что в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины захватили двух китайских граждан, которые воевали на стороне России.

Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность и заявило, что "выясняет ситуацию".