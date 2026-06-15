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Китай висловився про російський удар по Києво-Печерській лаврі

15:57 15.06.2026 Пн
2 хв
Що заявили у китайському МЗС після цинічної російської атаки?
aimg Ірина Глухова
Фото: росіяни вдарили "Шахедом" по Успенському собору (Getty Images)

Зʼявилась реакція Китаю на масований російський обстріл Києва 15 червня, внаслідок якого зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзяня.

Під час брифінгу журналісти попросили представника китайського МЗС прокоментувати обстріл Києво-Печерської лаври - однієї з головних християнських святинь України.

У відповідь Лінь Цзянь заявив, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України залишається незмінною.

"У питанні "української кризи" (так у КНР офіційно називають російську війну проти України - ред.) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", - сказав він.

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За словами дипломата, Пекін і надалі виступає за політичне врегулювання конфлікту.

"Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", - заявив Цзянь.

Що відомо про обстріл Лаври

Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра - об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції.

Російський дрон влучив у Стефанівський приділ - вівтарну частину Успенського собору. Рятувальники ДСНС загасили пожежу.

Ще один удар пошкодив Башту Іоанна Кушника - оборонну споруду XVII-XVIII століть, що входить до фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

Митрополит Епіфаній назвав удар військ РФ по Києво-Печерській лаврі черговим російським злочином проти людяності та християнства.

А президент України Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти цілеспрямовано вдарили по тій частині Києва, де розташовані Києво-Печерська лавра та "Мистецький Арсенал".

Тим часом СБУ встановила, якими безпілотниками Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі.

Який вигляд має Києво-Печерська лавра після атаки - читайте у репортажі РБК-Україна.

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