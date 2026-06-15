У Києві пряме влучання в лавру, палає Успенський собор: фото НП

Росіяни масовано атакувли Київ у ніч на понеділок, в результаті чого загорілись споруди на території Києво-Печерської лаври. А саме відомо про займання на даху Успенського собору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи голови столичної МВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка.

"Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь!" - написав він.

Голова МВА Києва Тимур Ткаченко додав, що на території Києво-Печерської лаври спалахнула сильна пожежа, яка призвела до суттєвих пошкоджень

"Підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської Лаври. Попередньо - внаслідок прямого влучання. Наразі зʼясовуємо ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Здійснюються заходи щодо локалізації в межах безпекових протоколів", - йдеться у повідомленні чиновника.

Згодом голова МВА Києва Тимур Ткаченко розповів більш детально про НП на території святині. З'ясувалось, що пожежа сталась внаслідок прямого влучання.

Обстріл Києва 15 червня

Дрони та балістика РФ атакували столицю у ніч на понеділок. Вже відомо про перші подробиці наслідків - у столиці зафіксовано багато пожеж як житлових будинків, так і інших споруд, частина яких зазнала руйнувань.

Бригади медиків направлені в райони столиці на допомогу на місця прямих влучань та падіння уламків збитих цілей. Також відомо про руйнування в одному з гуртожитків.

Серед постраждалих районів Києва: Оболонський, Печерський, Подільский. Згодом очікується більше інформації про наслідки обстрілу столиці 15 червня.