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У Києві пряме влучання в лавру, палає Успенський собор: фото НП

02:12 15.06.2026 Пн
2 хв
Пожежу зафіксували на даху Успенського собору
aimg Юлія Маловічко
У Києві пряме влучання в лавру, палає Успенський собор: фото НП Фото: Києво-Печерська лавра (Getty Images)
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Росіяни масовано атакувли Київ у ніч на понеділок, в результаті чого загорілись споруди на території Києво-Печерської лаври. А саме відомо про займання на даху Успенського собору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи голови столичної МВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка.

"Загоряння на території Києво-Печерської Лаври. Пожежа на даху Успенського собору", - написав Кличко близько другої ночі.

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Згодом голова МВА Києва Тимур Ткаченко розповів більш детально про НП на території святині. З'ясувалось, що пожежа сталась внаслідок прямого влучання.

"Підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської Лаври. Попередньо - внаслідок прямого влучання. Наразі зʼясовуємо ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Здійснюються заходи щодо локалізації в межах безпекових протоколів", - йдеться у повідомленні чиновника.

Оновлено о 2:13

Голова МВА Києва Тимур Ткаченко додав, що на території Києво-Печерської лаври спалахнула сильна пожежа, яка призвела до суттєвих пошкоджень

"Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь!" - написав він.

Згодом речник Київської Митрополії ПЦУ Євстратій (Зоря) оприлюднив фотографії пожежі на території Києво-Печерської лаври у своєму Facebook.

Фото: кадри палаючого собору на території лаври (Facebook.com/yevstr)

Обстріл Києва 15 червня

Дрони та балістика РФ атакували столицю у ніч на понеділок. Вже відомо про перші подробиці наслідків - у столиці зафіксовано багато пожеж як житлових будинків, так і інших споруд, частина яких зазнала руйнувань.

Бригади медиків направлені в райони столиці на допомогу на місця прямих влучань та падіння уламків збитих цілей. Також відомо про руйнування в одному з гуртожитків.

Серед постраждалих районів Києва: Оболонський, Печерський, Подільский. Згодом очікується більше інформації про наслідки обстрілу столиці 15 червня.

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