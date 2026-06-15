Китай высказался по поводу российского удара по Киево-Печерской лавре

Появилась реакция Китая на массированный обстрел Киева со стороны России 15 июня, в результате которого была повреждена Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел КНР Линь Цзяня.

Во время брифинга журналисты попросили представителя китайского МИД прокомментировать обстрел Киево-Печерской лавры - одной из главных христианских святынь Украины.

В ответ Линь Цзянь заявил, что позиция Китая в отношении войны России против Украины остается неизменной.

"В вопросе «украинского кризиса" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины - ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой", - сказал он.

По словам дипломата, Пекин и в дальнейшем выступает за политическое урегулирование конфликта.

"Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта", - заявил Цзянь.