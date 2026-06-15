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Китай высказался по поводу российского удара по Киево-Печерской лавре

15:57 15.06.2026 Пн
2 мин
Что заявили в китайском МИД после циничной российской атаки?
aimg Ирина Глухова
Китай высказался по поводу российского удара по Киево-Печерской лавре Фото: россияне нанесли удар ракетой «Шахид» по Успенскому собору (Getty Images)
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Появилась реакция Китая на массированный обстрел Киева со стороны России 15 июня, в результате которого была повреждена Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел КНР Линь Цзяня.

Во время брифинга журналисты попросили представителя китайского МИД прокомментировать обстрел Киево-Печерской лавры - одной из главных христианских святынь Украины.

В ответ Линь Цзянь заявил, что позиция Китая в отношении войны России против Украины остается неизменной.

"В вопросе «украинского кризиса" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины - ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой", - сказал он.

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По словам дипломата, Пекин и в дальнейшем выступает за политическое урегулирование конфликта.

"Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта", - заявил Цзянь.

Что известно об обстреле Лавры

Напомним, в результате ночного российского обстрела Киева существенные разрушения понесла Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся под усиленной защитой Гаагской конвенции.

Российский дрон попал в Стефановский придел — алтарную часть Успенского собора. Спасатели ГСЧС потушили пожар.

Еще один удар повредил Башню Иоанна Кушника — оборонительное сооружение XVII-XVIII веков, входящее в фортификационный комплекс Верхней Лавры.

Митрополит Епифаний назвал удар войск РФ по Киево-Печерской лавре очередным российским преступлением против человечности и христианства.

А президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские оккупанты целенаправленно нанесли удар по той части Киева, где расположены Киево-Печерская лавра и «Мистецький Арсенал».

Между тем СБУ установила, какими беспилотниками Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре.

Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки — читайте в репортаже РБК-Украина.

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