Китай высказался по поводу российского удара по Киево-Печерской лавре
Появилась реакция Китая на массированный обстрел Киева со стороны России 15 июня, в результате которого была повреждена Киево-Печерская лавра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел КНР Линь Цзяня.
Во время брифинга журналисты попросили представителя китайского МИД прокомментировать обстрел Киево-Печерской лавры - одной из главных христианских святынь Украины.
В ответ Линь Цзянь заявил, что позиция Китая в отношении войны России против Украины остается неизменной.
"В вопросе «украинского кризиса" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины - ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой", - сказал он.
По словам дипломата, Пекин и в дальнейшем выступает за политическое урегулирование конфликта.
"Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта", - заявил Цзянь.
Что известно об обстреле Лавры
Напомним, в результате ночного российского обстрела Киева существенные разрушения понесла Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся под усиленной защитой Гаагской конвенции.
Российский дрон попал в Стефановский придел — алтарную часть Успенского собора. Спасатели ГСЧС потушили пожар.
Еще один удар повредил Башню Иоанна Кушника — оборонительное сооружение XVII-XVIII веков, входящее в фортификационный комплекс Верхней Лавры.
Митрополит Епифаний назвал удар войск РФ по Киево-Печерской лавре очередным российским преступлением против человечности и христианства.
А президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские оккупанты целенаправленно нанесли удар по той части Киева, где расположены Киево-Печерская лавра и «Мистецький Арсенал».
Между тем СБУ установила, какими беспилотниками Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре.
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки — читайте в репортаже РБК-Украина.