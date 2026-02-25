Китай отреагировал на обвинения России о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"

В Китае не располагают информацией о "передаче" Украине ядерного оружия от Франции и Британии, о чем заявили в России. В то же время Пекин принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано.

Комментируя заявление России о том, что Франция и Великобритания рассматривают возможность передачи ядерного оружия или связанного с ним потенциала Украине, Мао Нин заявила, что "не располагает соответствующей информацией". "Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены", - сказала спикер МИД.