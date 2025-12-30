UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Китай відреагував на заяви РФ про "атаку" на резиденцію Путіна

Фото: речник МЗС Китаю Лінь Цзянь (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Китай у традиційній манері відреагував на заяви РФ про нібито "атаку на резиденцію" російського диктатора Володимира Путіна. У Пекіні закликали утримуватися від ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня.

За його словами, Пекін вважає, що врегулювання війни можливе виключно дипломатичним шляхом.
"Діалог та переговори - єдиний життєздатний шлях вирішення кризи в Україні", - заявив Лінь Цзянь.

У МЗС Китаю наголосили, що подальша ескалація є неприпустимою, попри погрози Москви щодо можливого "удару у відповідь".

Водночас китайська сторона не стала оцінювати правдивість заяв Росії та не висловила жодних застережень чи засудження щодо самого факту нібито "атаки".

Також Лінь Цзянь закликав усі сторони дотримуватися трьох ключових принципів.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони дотримуватися трьох принципів: не перекидання з поля бою, не ескалація конфлікту та не розпалювання подальшого конфлікту, щоб деескалувати ситуацію та створити умови для політичного вирішення кризи", - заявив дипломат.

Атака на резиденцію Путіна

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію Путіна та пообіцяла "удар у відповідь". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "об'єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".

При цьому Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяву РФ "черговою брехнею", а також закликав до обережності, оскільки у Кремлі, на його думку, просто готують підґрунтя для завдання ударів, можливо, по Києву.

На тлі заяв Росії прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже поспішив висловити свою "глибоку стурбованість".

Детальніше про вигадану атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайВійна в Україні