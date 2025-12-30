Китай відреагував на заяви РФ про "атаку" на резиденцію Путіна

Атака на резиденцію Путіна

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію Путіна та пообіцяла "удар у відповідь". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "об'єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".

При цьому Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяву РФ "черговою брехнею", а також закликав до обережності, оскільки у Кремлі, на його думку, просто готують підґрунтя для завдання ударів, можливо, по Києву.

На тлі заяв Росії прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже поспішив висловити свою "глибоку стурбованість".

