Китай отреагировал на заявления РФ об "атаке" на резиденцию Путина

Атака на резиденцию Путина

Напомним, Россия обвинила Украину в якобы атаке на резиденцию Путина и пообещала "ответный удар". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "объекты и время ответного удара на атаки на госрезиденцию Путина определены".

При этом Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление РФ "очередной ложью", а также призвал к осторожности, поскольку в Кремле, по его мнению, просто готовят почву для нанесения ударов, возможно, по Киеву.

На фоне заявлений России премьер-министр Индии Нарендра Моди уже поспешил выразить свою "глубокую обеспокоенность".

