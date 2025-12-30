Китай відреагував на заяви РФ про "атаку" на резиденцію Путіна
Китай у традиційній манері відреагував на заяви РФ про нібито "атаку на резиденцію" російського диктатора Володимира Путіна. У Пекіні закликали утримуватися від ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня.
За його словами, Пекін вважає, що врегулювання війни можливе виключно дипломатичним шляхом.
"Діалог та переговори - єдиний життєздатний шлях вирішення кризи в Україні", - заявив Лінь Цзянь.
У МЗС Китаю наголосили, що подальша ескалація є неприпустимою, попри погрози Москви щодо можливого "удару у відповідь".
Водночас китайська сторона не стала оцінювати правдивість заяв Росії та не висловила жодних застережень чи засудження щодо самого факту нібито "атаки".
Також Лінь Цзянь закликав усі сторони дотримуватися трьох ключових принципів.
"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони дотримуватися трьох принципів: не перекидання з поля бою, не ескалація конфлікту та не розпалювання подальшого конфлікту, щоб деескалувати ситуацію та створити умови для політичного вирішення кризи", - заявив дипломат.
Атака на резиденцію Путіна
Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію Путіна та пообіцяла "удар у відповідь". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "об'єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".
При цьому Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень.
Президент України Володимир Зеленський назвав заяву РФ "черговою брехнею", а також закликав до обережності, оскільки у Кремлі, на його думку, просто готують підґрунтя для завдання ударів, можливо, по Києву.
На тлі заяв Росії прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже поспішив висловити свою "глибоку стурбованість".
Детальніше про вигадану атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.