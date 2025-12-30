Китай відреагував на заяви РФ про "атаку" на резиденцію Путіна

Китай у традиційній манері відреагував на заяви РФ про нібито "атаку на резиденцію" російського диктатора Володимира Путіна. У Пекіні закликали утримуватися від ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони дотримуватися трьох принципів: не перекидання з поля бою, не ескалація конфлікту та не розпалювання подальшого конфлікту, щоб деескалувати ситуацію та створити умови для політичного вирішення кризи", - заявив дипломат.

Водночас китайська сторона не стала оцінювати правдивість заяв Росії та не висловила жодних застережень чи засудження щодо самого факту нібито "атаки".

У МЗС Китаю наголосили, що подальша ескалація є неприпустимою, попри погрози Москви щодо можливого "удару у відповідь".

За його словами, Пекін вважає, що врегулювання війни можливе виключно дипломатичним шляхом. "Діалог та переговори - єдиний життєздатний шлях вирішення кризи в Україні", - заявив Лінь Цзянь.

Атака на резиденцію Путіна

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію Путіна та пообіцяла "удар у відповідь". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "об'єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".

При цьому Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяву РФ "черговою брехнею", а також закликав до обережності, оскільки у Кремлі, на його думку, просто готують підґрунтя для завдання ударів, можливо, по Києву.

На тлі заяв Росії прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже поспішив висловити свою "глибоку стурбованість".

Детальніше про вигадану атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.