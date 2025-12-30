ua en ru
Китай отреагировал на заявления РФ об "атаке" на резиденцию Путина

Вторник 30 декабря 2025 14:32
Китай отреагировал на заявления РФ об "атаке" на резиденцию Путина Фото: представитель МИД Китая Линь Цзянь (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Китай в традиционной манере отреагировал на заявления РФ о якобы "атаке на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина. В Пекине призвали воздерживаться от эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.

По его словам, Пекин считает, что урегулирование войны возможно исключительно дипломатическим путем.
"Диалог и переговоры - единственный жизнеспособный путь решения кризиса в Украине", - заявил Линь Цзянь.

В МИД Китая отметили, что дальнейшая эскалация недопустима, несмотря на угрозы Москвы о возможном "ответном ударе".

В то же время китайская сторона не стала оценивать правдивость заявлений России и не выразила никаких оговорок или осуждения относительно самого факта якобы "атаки".

Также Линь Цзянь призвал все стороны придерживаться трех ключевых принципов.

"Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не переброска с поля боя, не эскалация конфликта и не разжигание дальнейшего конфликта, чтобы деэскалировать ситуацию и создать условия для политического решения кризиса", - заявил дипломат.

Атака на резиденцию Путина

Напомним, Россия обвинила Украину в якобы атаке на резиденцию Путина и пообещала "ответный удар". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "объекты и время ответного удара на атаки на госрезиденцию Путина определены".

При этом Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление РФ "очередной ложью", а также призвал к осторожности, поскольку в Кремле, по его мнению, просто готовят почву для нанесения ударов, возможно, по Киеву.

На фоне заявлений России премьер-министр Индии Нарендра Моди уже поспешил выразить свою "глубокую обеспокоенность".

Подробнее о вымышленной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.

