Китай отреагировал на заявления РФ об "атаке" на резиденцию Путина

Китай в традиционной манере отреагировал на заявления РФ о якобы "атаке на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина. В Пекине призвали воздерживаться от эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.