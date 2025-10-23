Китай відреагував на санкції США на російські нафтові компанії

Сьогодні Китай заявив, що виступає проти нещодавніх санкцій, накладених США на дві найбільші російські нафтові компанії через війну Москви в Україні.

Китай, який є одним з основних торговельних партнерів Росії, заявив, що займає нейтральну позицію щодо війни та утримався від засудження повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Відповідаючи на запитання про нові санкції США на щоденній прес-конференції в Пекіні, речник міністерства закордонних справ Гуо Цзякунь заявив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві й не санкціоновані Радою Безпеки ООН"

У відповідь на інше запитання про заяву американського лідера Дональда Трампа, що китайський президент Сі Цзіньпін може мати "великий вплив" на Путіна в зусиллях щодо припинення війни, Гуо сказав, що "діалог і переговори є єдиним реальним виходом з української кризи".

На тій же прес-конференції Гуо розкритикував санкції проти Росії, узгоджені в середу ЄС, які стосуються, зокрема, китайських компаній, заявивши, що Пекін "дуже незадоволений".

"Китай не є ні творцем української кризи, ні її учасником... Європейська сторона не має права робити безвідповідальні заяви про нормальний обмін та співпрацю між китайськими та російськими підприємствами", - додав він.

Гуо закликав Брюссель "припинити робити проблему з Китаю", пообіцявши, що Пекін "вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів".