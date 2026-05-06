UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Китай відреагував на ініціативу України щодо припинення вогню з РФ

14:26 06.05.2026 Ср
2 хв
Пекін вкотре закликав країни до діалогу
aimg Тетяна Степанова
Фото: речник МЗС КНР Лінь Цзянь (Getty Images)

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на припинення бойових дій та створення умов для "політичного врегулювання конфлікту" між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу.

Читайте також: Росія зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії, - Зеленський

"У питанні української кризи (так у Китаї офіційно називають війну РФ проти України - ред.) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", - сказав Лінь Цзянь.

Так китайський дипломат відповів на прохання прокоментувати нову пропозицію України про припинення вогню з 6 травня.

"Китай закликає всі сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів", - додав речник.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, минулого тижня міністерство оборони Росії заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною 8-9 травня на честь "дня перемоги".

При цьому РФ пригрозила, що якщо святкування зірвуть атаками, по центру української столиці "буде завдано масованого ракетного удару".

У відповідь на таку ініціативу президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з Росією із 00:00 6 травня.

Однак вночі та зранку 6 травня росіяни атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші". Також не припинялися бойові дії на фронті.

Зеленський заявив, що Росія зірвала режим припинення вогню. Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових та розвідки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КитайПеремир'я Росії та УкраїниРежим припинення вогнюВійна в Україні