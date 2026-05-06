Китай відреагував на ініціативу України щодо припинення вогню з РФ

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, минулого тижня міністерство оборони Росії заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною 8-9 травня на честь "дня перемоги".

При цьому РФ пригрозила, що якщо святкування зірвуть атаками, по центру української столиці "буде завдано масованого ракетного удару".

У відповідь на таку ініціативу президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з Росією із 00:00 6 травня.

Однак вночі та зранку 6 травня росіяни атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші". Також не припинялися бойові дії на фронті.

Зеленський заявив, що Росія зірвала режим припинення вогню. Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових та розвідки.