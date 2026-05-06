Китай отреагировал на инициативу Украины о прекращении огня с РФ

"В вопросе украинского кризиса (так в Китае официально называют войну РФ против Украины - ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой", - сказал Линь Цзянь.

Так китайский дипломат ответил на просьбу прокомментировать новое предложение Украины о прекращении огня с 6 мая.

"Китай призывает все стороны конфликта приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров", - добавил спикер.