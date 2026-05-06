Китай отреагировал на инициативу Украины о прекращении огня с РФ

Китай поддерживает все усилия, направленные на прекращение боевых действий и создание условий для "политического урегулирования конфликта" между Украиной и Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга.
"В вопросе украинского кризиса (так в Китае официально называют войну РФ против Украины - ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой", - сказал Линь Цзянь.
Так китайский дипломат ответил на просьбу прокомментировать новое предложение Украины о прекращении огня с 6 мая.
"Китай призывает все стороны конфликта приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров", - добавил спикер.
Напомним, на прошлой неделе министерство обороны России заявило о приказе российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной 8-9 мая в честь "дня победы".
При этом РФ пригрозила, что если празднование сорвут атаками, по центру украинской столицы "будет нанесен массированный ракетный удар".
В ответ на такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с Россией с 00:00 6 мая.
Однако ночью и утром 6 мая россияне атаковали несколько городов Украины, чем нарушили режим "тишины". Также не прекращались боевые действия на фронте.
Зеленский заявил, что Россия сорвала режим прекращения огня. Украина определит дальнейшие действия по итогам вечерних докладов военных и разведки.