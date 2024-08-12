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Китай отреагировал на бои в Курской области, напомнил о "трех принципах"

Понедельник 12 августа 2024 09:54
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Китай отреагировал на бои в Курской области, напомнил о "трех принципах" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в Курской области Российской Федерации. Позиция Пекина в вопросе полномасштабной войны остается последовательной и четкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванного представителя Министерства иностранных дел (МИД) Китая, которого цитирует ведомство.

"Китайская сторона призывает все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, которые ведут к усилению огня любой стороной", - заявил в МИД.

Представитель ведомства также добавил, что Пекин и в дальнейшем будет поддерживать контакт с международным сообществом и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "украинского кризиса".

Бои в Курской области

6 августа Россия заявили о прорыве границы со стороны Сил обороны Украины в Курской области. Тогда же пропагандисты начали жаловаться на продвижение украинских воинов вглубь территории.

Из-за этого в трех регионах страны-террориста был введен режим контртеррористической операции, а именно: в Брянской, Курской и Белгородской областях.

11 августа, официальные лица России заявили о ночном прорыве в Беловском районе Курской области.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают продвигаться на вражеской территории, несмотря на то, что Россия утверждает о якобы "стабилизации ситуации".

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