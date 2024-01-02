Китай відновив мито на ввезення вугілля. Це вдарить по російських експортерах, - Bloomberg

Китай відновив імпортні мита на вугілля, і цей крок може поставити під загрозу російських експортерів, які залежать від найбільшого у світі ринку палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Тарифи були скасовані в травні 2022 року, щоб захиститися від ризиків поставок після того, як вторгнення РФ в Україну розбурхало світові енергетичні ринки.
Це допомогло прокласти шлях до рекордного імпорту торік, зокрема до збільшення частки російського вугілля, якого уникали інші покупці.
"Тепер політика змістилася в бік захисту гірничодобувних компаній Китаю від наслідків перенасичення після того, як внутрішнє виробництво також зросло до рекордно високого рівня", - йдеться в матеріалі.
Росія стала другим номером з постачання вугілля до Китаю, і довгострокова мета обох країн полягає в тому, щоб щорічні поставки досягли 100 мільйонів тонн.
Цієї цифри, ймовірно, буде досягнуто 2023 року, щойно буде підраховано грудневий імпорт.
Щомісячні продажі російського вугілля до Китаю знизилися з моменту досягнення піку в більш ніж 10 мільйонів тонн у червні, оскільки його поставки стали менш конкурентоспроможними порівняно з іншими країнами, і ця динаміка буде тільки погіршуватися в міру відновлення мита.
Тим часом, такі конкуренти, як Австралія і провідний постачальник Індонезія, захищені від мит через угоди про вільну торгівлю, укладені з Пекіном. РФ також ввела податок на свої закордонні продажі, щоб допомогти оплатити війну проти України.
Раніше повідомлялось, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи скоротилася вдесятеро.
Також у Вашингтоні зазначають, що Росія, Китай та Північна Корея, які не погоджуються з існуючим світовим порядком, зміцнюють співпрацю між собою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.