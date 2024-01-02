Китай возобновил пошлины на ввоз угля. Это ударит по российским экспортерам, - Bloomberg

Китай возобновил импортные пошлины на уголь, и этот шаг может поставить под угрозу российских экспортеров, которые зависят от крупнейшего в мире рынка топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Тарифы были отменены в мае 2022 года, чтобы защититься от рисков поставок после того, как вторжение РФ в Украину взбудоражило мировые энергетические рынки.
Это помогло проложить путь к рекордному импорту в прошлом году, в частности к увеличению доли российского угля, которого избегали другие покупатели.
"Теперь политика сместилась в сторону защиты горнодобывающих компаний Китая от последствий перенасыщения после того, как внутреннее производство также выросло до рекордно высокого уровня", - говорится в материале.
Россия стала вторым номером по поставкам угля в Китай, и долгосрочная цель обеих стран состоит в том, чтобы ежегодные поставки достигли 100 миллионов тонн.
Эта цифра, вероятно, будет достигнута в 2023 году, как только будет подсчитан декабрьский импорт.
Ежемесячные продажи российского угля в Китай снизились с момента достижения пика в более чем 10 миллионов тонн в июне, поскольку его поставки стали менее конкурентоспособными по сравнению с другими странами, и эта динамика будет только ухудшаться по мере восстановления пошлины.
Между тем, такие конкуренты, как Австралия и ведущий поставщик Индонезия, защищены от пошлин из-за соглашений о свободной торговле, заключенных с Пекином. РФ также ввела налог на свои зарубежные продажи, чтобы помочь оплатить войну против Украины.
Ранее сообщалось, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, тогда как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы сократилась в десять раз.
Также в Вашингтоне отмечают, что Россия, Китай и Северная Корея, не согласны с существующим мировым порядком, укрепляют сотрудничество между собой.
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