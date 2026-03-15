Китай відновив активність авіації біля Тайваню після перерви, - Reuters

За інформацією мініоборони Тайваню, протягом останньої доби в районі Тайванської протоки зафіксовано 26 китайських літаків.

Останній раз таку кількість літаків зафіксували 25 лютого, коли Китай у рамках "спільного патрулювання бойової готовності" направив до острова 30 літаків.

З 27 лютого Тайвань не реєстрував появи китайської військової авіації до 7 березня, коли два літаки були помічені на крайньому південному заході острова. Відтоді відзначалися лише поодинокі незначні інциденти.

Китай поки не коментує останню активність своєї авіації.

Експерти та посадовці в Тайбеї припускають, що зменшення інтенсивності польотів могло бути пов’язане із зміною тактики тиску з боку Пекіна напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, запланованого на 31 березня, а також із триваючими кадровими чистками серед високопоставлених китайських генералів, які проводить лідер КНР Сі Цзіньпін.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку зазначив, що хоча літаки поки не проводять активних дій, китайські військові кораблі навколо острова залишаються, і загроза з боку Китаю залишається актуальною.

Напередодні Управління Китаю у справах Тайваню різко розкритикувало президента Тайваню Лай Чінте за виступ, у якому він говорив про необхідність збільшення видатків на оборону та захист демократії на острові.