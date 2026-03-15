Китай возобновил активность авиации возле Тайваня после перерыва, - Reuters

По информации миниобороны Тайваня, в течение последних суток в районе Тайваньского пролива зафиксировано 26 китайских самолетов.

Последний раз такое количество самолетов зафиксировали 25 февраля, когда Китай в рамках "совместного патрулирования боевой готовности" направил к острову 30 самолетов.

С 27 февраля Тайвань не регистрировал появления китайской военной авиации до 7 марта, когда два самолёта были замечены на крайнем юго-западе острова. С тех пор отмечались лишь единичные незначительные инциденты.

Китай пока не комментирует последнюю активность своей авиации.

Эксперты и чиновники в Тайбэе предполагают, что уменьшение интенсивности полетов могло быть связано с изменением тактики давления со стороны Пекина накануне визита президента США Дональда Трампа в Китай, запланированного на 31 марта, а также с продолжающимися кадровыми чистками среди высокопоставленных китайских генералов, которые проводит лидер КНР Си Цзиньпин.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку отметил, что хотя самолеты пока не проводят активных действий, китайские военные корабли вокруг острова остаются, и угроза со стороны Китая остается актуальной.

Накануне Управление Китая по делам Тайваня резко раскритиковало президента Тайваня Лай Чинте за выступление, в котором он говорил о необходимости увеличения расходов на оборону и защиту демократии на острове.