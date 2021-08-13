Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины

По итогам первого полугодии 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) достигла 14,7% (8 975,5 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, на втором месте Россия - 4 987,5 млрд долларов с долей 8,2%. На третьем месте Польша - 4 969,5 млрд долларов (8,1%). США находятся на пятом месте (1 814,2 млн долларов, 5,5%). Всего на страны ЕС приходится 46,1% внешнего оборота Украины.