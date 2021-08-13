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Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины

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Украина, Пятница 13 августа 2021 16:45
Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины Фото: доля Китая во внешнем обороте Украины достигла 14,7% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По итогам первого полугодии 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) достигла 14,7% (8 975,5 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, на втором месте Россия - 4 987,5 млрд долларов с долей 8,2%. На третьем месте Польша - 4 969,5 млрд долларов (8,1%). США находятся на пятом месте (1 814,2 млн долларов, 5,5%).

Всего на страны ЕС приходится 46,1% внешнего оборота Украины.

Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины

Напомним, положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины за январь-июнь 2021 года составило 413,6 млн долларов. Еще по итогам первого квартала было зафиксировано негативное сальдо 1049,3 млн долларов.

Отметим, по данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) к началу 2021 года достиг максимального уровня за последние почти восемь лет.

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Государственная служба статистики
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