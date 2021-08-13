Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України

За підсумками першого півріччі 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) досягла 14,7% (8 975,5 млн доларів). За підсумками 2020 року його частка була 13,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, на другому місці Росія - 4 987,5 млрд доларів з часткою 8,2%. На третьому місці Польща - 4 969,5 млрд доларів (8,1%). США знаходяться на п'ятому місці (1 814,2 млн доларів, 5,5%). Всього на країни ЄС припадає 46,1% зовнішнього обороту України.