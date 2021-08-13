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Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 16:45
Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України Фото: частка Китаю в зовнішньому обороті України досягла 14,7% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За підсумками першого півріччі 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) досягла 14,7% (8 975,5 млн доларів). За підсумками 2020 року його частка була 13,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, на другому місці Росія - 4 987,5 млрд доларів з часткою 8,2%. На третьому місці Польща - 4 969,5 млрд доларів (8,1%). США знаходяться на п'ятому місці (1 814,2 млн доларів, 5,5%).

Всього на країни ЄС припадає 46,1% зовнішнього обороту України.

Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України

Нагадаємо, позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за січень-червень 2021 року склало 413,6 млн доларів. Ще за підсумками першого кварталу було зафіксовано негативне сальдо 1049,3 млн доларів.

Зазначимо, за даними НБУ, Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) до початку 2021 року досяг максимального рівня за останні майже вісім років.

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Державна служба статистики
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