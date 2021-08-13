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Украина увеличила экспорт на 25% и вернула положительное сальдо торговли

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Украина, Пятница 13 августа 2021 15:02
Украина увеличила экспорт на 25% и вернула положительное сальдо торговли Фото: Украина вернула положительное сальдо внешней торговли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины за январь-июнь 2021 года составило 413,6 млн долларов. Еще по итогам первого квартала было зафиксировано негативное сальдо 1049,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за первое полугодие 2021 год составил 34 870,0 млн долларов, что на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, импорт вырос на 27,6% до 34 456,4 млн долларов.

Украина увеличила экспорт на 25% и вернула положительное сальдо торговли

Напомним, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2020 году составило 255,5 млн долларов. Это в 14 раз меньше, чем в 2019 году - 3689,1 млн долларов.

Отметим, по данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) к началу 2021 года достиг максимального уровня за последние почти восемь лет.

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Государственная служба статистики
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