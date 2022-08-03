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Китай в учениях вокруг Тайваня задействует ракеты, способные нести термоядерный заряд

Фото: Китай в учениях вокруг Тайваня задействует ракеты, способные нести термоядерный заряд (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Совместные военные учения Народно-освободительной армии Китая продолжились 3 августа общей блокадой, штурмом с моря, наземными и воздушными боевыми тренировками с использованием современного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Гиперзвуковые ракеты DF-17

Китайский ракетный комплекс использует баллистическую ракету с гиперзвуковым планером DF-ZF. Скорость полета составляет 10 махов (более 12 тысяч км/ч). DF-17 способен поражать цели на расстоянии до 2500 км, в том числе и ядерным боезарядом.

Добавим, что Китай анонсировал применение только неядерных боевых сил во время учений.

Какое еще оружие задействуют в учениях

Отмечается, что истребитель-невидимка J-20, бомбардировщик H-6K, истребители J-11, эсминец типа 052D, корвет типа 056A и баллистическая ракета малой дальности DF-11 среди вооружений, которые используются во время учений.

При этом, согласно отчету Центрального телевидения Китая, самолет раннего предупреждения и гиперзвуковые ракеты DF-17 также привлекли к учениям.

Ожидается, что обычные ракеты НОАК впервые пролетят над островом Тайвань, силы армии войдут в зону в пределах 12 морских миль от острова, а так называемая срединная линия перестанет существовать.

Эксперты отмечают, что китайская армия полностью блокирует Тайвань, демонстрируя абсолютный контроль материковой части Китая над островом.

РБК-Украина рассказывает, почему визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань так разгневал власти Китая и может ли в Восточной Азии вспыхнуть третья мировая война.

Напомним, 2 августа Пелоси прибыла на Тайвань.

После этого в Китае угрожали США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после начала визита.

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