Китай в учениях вокруг Тайваня задействует ракеты, способные нести термоядерный заряд

Гиперзвуковые ракеты DF-17

Китайский ракетный комплекс использует баллистическую ракету с гиперзвуковым планером DF-ZF. Скорость полета составляет 10 махов (более 12 тысяч км/ч). DF-17 способен поражать цели на расстоянии до 2500 км, в том числе и ядерным боезарядом.

Добавим, что Китай анонсировал применение только неядерных боевых сил во время учений.

Какое еще оружие задействуют в учениях

Отмечается, что истребитель-невидимка J-20, бомбардировщик H-6K, истребители J-11, эсминец типа 052D, корвет типа 056A и баллистическая ракета малой дальности DF-11 среди вооружений, которые используются во время учений.

При этом, согласно отчету Центрального телевидения Китая, самолет раннего предупреждения и гиперзвуковые ракеты DF-17 также привлекли к учениям.

Ожидается, что обычные ракеты НОАК впервые пролетят над островом Тайвань, силы армии войдут в зону в пределах 12 морских миль от острова, а так называемая срединная линия перестанет существовать.

Эксперты отмечают, что китайская армия полностью блокирует Тайвань, демонстрируя абсолютный контроль материковой части Китая над островом.

РБК-Украина рассказывает, почему визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань так разгневал власти Китая и может ли в Восточной Азии вспыхнуть третья мировая война.