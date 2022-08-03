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Китай у навчаннях навколо Тайваню задіє ракети, здатні нести термоядерний заряд

Фото: Китай у навчаннях навколо Тайваню задіє ракети, здатні нести термоядерний заряд (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спільні військові навчання Народно-визвольної армії Китаю продовжилися 3 серпня спільною блокадою, штурмом з моря, наземними й повітряними бойовими тренуваннями з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Гіперзвукові ракети DF-17

Китайський ракетний комплекс використовує балістичну ракету із гіперзвуковим планером DF-ZF. Швидкість польоту становить 10 махів (понад 12 тисяч км/год). DF-17 здатний вражати цілі на відстані до 2500 км, зокрема і ядерним боєзарядом.

Додамо, що Китай анонсував застосування лише неядерних бойових сил під час навчань.

Яку ще зброю задіюють у навчаннях

Зазначається, що винищувач-невидимка J-20, бомбардувальник H-6K, винищувач J-11, есмінець типу 052D, корвет типу 056A та балістична ракета малої дальності DF-11 є серед озброєнь, які використовуються під час навчань.

При цьому, згідно зі звітом Центрального телебачення Китаю, літак раннього попередження та гіперзвукові ракети DF-17 також залучили до навчань.

Очікується, що звичайні ракети НВАК вперше пролетять над островом Тайвань, сили армії увійдуть у зону в межах 12 морських миль від острова, а так звана серединна лінія перестане існувати.

Експерти зазначають, що китайська армія повністю блокує Тайвань, демонструючи абсолютний контроль материкової частини Китаю над островом.

РБК-Україна розповідає, чому візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань так розгнівав владу Китаю і чи може в Східній Азії спалахнути третя світова війна.

Нагадаємо, 2 серпня Пелосі прибула на Тайвань.

Після цього у Китаї погрожували США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після початку візиту.

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