Китай, Туреччина та Індія купують підсанкційне в ЄС російське вугілля зі знижками, - Bloomberg

Повідомляється, що партії російського вугілля продаються країнам зі значною знижкою у порівнянні з вугіллям аналогічної марки з інших країн.

Зазначається, що у вересні Туреччина імпортувала енергетичне вугілля з РФ за 199 доларів за тонну. Це на 23% нижче, ніж вугілля аналогічної якості з Колумбії, наступного найбільшого постачальника.

Нагадаємо, з 10 серпня почав діяти п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який ухвалили ще у квітні. Таким чином, Європа припинила купівлю вугілля у країни-агресора.

Також повідомлялося, що санкції проти РФ практично зупинили морський експорт вугілля з цієї країни.

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