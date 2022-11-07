Китай, Турция и Индия покупают подсанкционный в ЕС российский уголь со скидками, - Bloomberg

Сообщается, что партии российского угля продаются странам с большой скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.

Отмечается, что в сентябре Турция импортировала энергетический уголь из РФ за 199 долларов за тонну. Это на 23% ниже, чем уголь аналогичного качества из Колумбии, следующего крупнейшего поставщика.

Напомним, с 10 августа начал действовать пятый пакет санкций Евросоюза против России, который был принят еще в апреле. Таким образом, Европа прекратила покупку угля у страны-агрессора.

Также сообщалось, что санкции против РФ практически остановили морской экспорт угля из этой страны.

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