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Европа прекращает покупать уголь в России

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Среда 10 августа 2022 07:36
Европа прекращает покупать уголь в России Фото: Европа прекращает покупать уголь в России (sfs.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

С 10 августа начинает действовать пятый пакет санкций ЕС против России, который приняли еще в апреле. Это означает, что Европа прекращает покупку угля у страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Европейской комиссии Эрика Мамера.

Чиновник отметил, что несмотря на энергетический кризис в Европе в новых ограничениях видят возможность сократить потребление ископаемого топлива.

"Как ни парадоксально, но российское вторжение в Украину поможет нам ускорить отход от ископаемого топлива", - сказал Мамер.

К слову, государства ЕС еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, согласились построить экологически безопасную экономику к 2050 году.

Из-за этого большинство членов Евросоюза сократили производство электроэнергии с помощью угля, ведь оно вызывает значительные выбросы углерода в атмосферу.

Напомним, 21 июля стало известно, что Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

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