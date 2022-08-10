Европа прекращает покупать уголь в России
С 10 августа начинает действовать пятый пакет санкций ЕС против России, который приняли еще в апреле. Это означает, что Европа прекращает покупку угля у страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Европейской комиссии Эрика Мамера.
Чиновник отметил, что несмотря на энергетический кризис в Европе в новых ограничениях видят возможность сократить потребление ископаемого топлива.
"Как ни парадоксально, но российское вторжение в Украину поможет нам ускорить отход от ископаемого топлива", - сказал Мамер.
К слову, государства ЕС еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, согласились построить экологически безопасную экономику к 2050 году.
Из-за этого большинство членов Евросоюза сократили производство электроэнергии с помощью угля, ведь оно вызывает значительные выбросы углерода в атмосферу.
Напомним, 21 июля стало известно, что Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.
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