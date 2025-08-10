Китай тисне на США, щоб послабити експортний контроль на чіпи

За інформацією джерел видання, це стало однією з центральних тем торговельних переговорів напередодні можливого саміту між президентом Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном.

За останні місяці міністр фінансів США Скотт Бессент провів три раунди переговорів з китайською делегацією на чолі з віце-прем’єром Хе Ліфеном.

Китайці неодноразово наголошували на необхідності послабити обмеження щодо експорту HBM.

Термін досягнення торговельної угоди між США та Китаєм закінчується 12 серпня, і наразі адміністрація Трампа, за словами міністра торгівлі Говарда Латніка, ймовірно, продовжить мораторій на підвищення тарифів ще на 90 днів.

З 2022 року адміністрація Байдена ввела жорсткі заходи, спрямовані на стримування здатності Китаю виробляти та купувати передові чіпи для штучного інтелекту.

Зокрема, заборона експорту HBM була введена у 2024 році, аби обмежити Huawei та SMIC, найбільші китайські компанії у цій галузі.

Занепокоєння Китаю

Нещодавно США схвалили експортні ліцензії на чіп H20, розроблений Nvidia спеціально для китайського ринку. Проте Китай значно більше занепокоєний саме контролем над HBM, який суттєво обмежує розвиток власних AI-чіпів.

За словами інформованих джерел, адміністрація Байдена визнає, що експортний контроль над HBM є найбільш дієвим бар’єром для масштабного виробництва AI-чіпів у Китаї.

Крім того, Китай використовує HBM для упаковки логічних компонентів чіпів, які отримує від тайванської TSMC, що, можливо, порушує американське законодавство.

Посольство Китаю в США називає експортний контроль "зловживаннямґ", яке порушує права китайських компаній.

Посилення контролю

Водночас у Вашингтоні зростає занепокоєння, що Трамп може послабити контроль у межах торговельної угоди, що викликає критику щодо Nvidia, яка продає ігрові чіпи, які у Китаї використовують для AI-застосунків.

Деякі китайські компанії рекламують ігрові чіпи Nvidia 4090D і 5090D для AI-застосувань.

При цьому Nvidia стверджує, що її ігрові продукти не призначені для AI та продаються відповідно до американського законодавства.

Голова комітету Палати представників США з питань Китаю Джон Муленар закликав Nvidia і Міністерство торгівлі посилити контроль над експортом, зважаючи на масштаби контрабанди передових AI-чіпів.