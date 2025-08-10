Китай давит на США, чтобы ослабить экспортный контроль на чипы

Китай требует от США ослабления экспортных ограничений на высокоскоростные микросхемы памяти (HBM), являющиеся ключевым компонентом для создания чипов искусственного интеллекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По информации источников издания, это стало одной из центральных тем торговых переговоров накануне возможного саммита между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
За последние месяцы министр финансов США Скотт Бессент провел три раунда переговоров с китайской делегацией во главе с вице-премьером Хэ Лифэном.
Китайцы неоднократно подчеркивали необходимость ослабить ограничения по экспорту HBM.
Срок достижения торгового соглашения между США и Китаем истекает 12 августа, и сейчас администрация Трампа, по словам министра торговли Говарда Латника, вероятно, продолжит мораторий на повышение тарифов еще на 90 дней.
С 2022 года администрация Байдена ввела жесткие меры, направленные на сдерживание способности Китая производить и покупать передовые чипы для искусственного интеллекта.
В частности, запрет экспорта HBM был введен в 2024 году, чтобы ограничить Huawei и SMIC, крупнейшие китайские компании в этой области.
Недавно США одобрили экспортные лицензии на чип H20, разработанный Nvidia специально для китайского рынка. Однако Китай гораздо больше обеспокоен именно контролем над HBM, который существенно ограничивает развитие собственных AI-чипов.
По словам информированных источников, администрация Байдена признает, что экспортный контроль над HBM является наиболее действенным барьером для масштабного производства AI-чипов в Китае.
Кроме того, Китай использует HBM для упаковки логических компонентов чипов, которые получает от тайваньской TSMC, что, возможно, нарушает американское законодательство.
Посольство Китая в США называет экспортный контроль "злоупотреблением", которое нарушает права китайских компаний.
В то же время в Вашингтоне растет беспокойство, что Трамп может ослабить контроль в рамках торгового соглашения, что вызывает критику в отношении Nvidia, которая продает игровые чипы, которые в Китае используют для AI-приложений.
Некоторые китайские компании рекламируют игровые чипы Nvidia 4090D и 5090D для AI-приложений.
При этом Nvidia утверждает, что ее игровые продукты не предназначены для AI и продаются в соответствии с американским законодательством.
Председатель комитета Палаты представителей США по вопросам Китая Джон Муленар призвал Nvidia и Министерство торговли усилить контроль над экспортом, учитывая масштабы контрабанды передовых AI-чипов.
В начале апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран. В частности, были введены пошлины на импорт в США компьютеров, чипов и полупроводников.
Однако оказалось, что из-за таких пошлин стоимость iPhone может вырасти на 30-40%, поскольку компания Apple закупает комплектующие и производит продукцию в Китае, на Тайване и в других азиатских странах.
Зато Трамп заявил, что производство IPhone можно перенести в США.
Впоследствии президент отменил пошлины на импорт смартфонов и компьютеров. Однако в правительстве заявили о намерении установить в течение двух месяцев новые пошлины на критические технологические продукты из Китая.
Добавим, что 7 августа президент Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на все микросхемы и полупроводники, ввозимые в Соединенные Штаты из других стран мира.