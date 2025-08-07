Трамп анонсував 100% мита на всі чіпи і напівпровідники, що імпортуються до США

Президент Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100% мита на всі мікросхеми та напівпровідники, що ввозяться до Сполучених Штатів з інших країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Ми збираємося ввести дуже високі мита на чіпи та напівпровідники, 100% мита на всі чіпи та напівпровідникові прилади, що поставляються до США", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що якщо іноземна компанія зобов'яжеться побудувати завод у США, її не обкладатимуть митом.

"Якщо ви взяли на себе зобов'язання побудувати або перебуваєте в процесі будівництва, як багато хто, мито не стягується. Зрозуміло? Якщо з якихось причин ви кажете, що будуєте, але не будуєте, ми підраховуємо суму, вона накопичується, і ми стягуємо її з вас пізніше. Ви повинні заплатити, і це гарантія", - сказав Трамп.

Президент зазначив, що такі заходи покликані захистити американську промисловість та скоротити залежність від іноземних постачальників.

За його словами, введення нових мит дозволить створити додаткові робочі місця в США і буде стимулювати розвиток високотехнологічної продукції на вітчизняному ринку.