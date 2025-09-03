Китай тайно вооружает Россию, - The Telegraph
Китай играет ключевую роль в снабжении России дронами для войны с Украиной. Это вызывает новые вопросы по международным санкциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Россия терроризирует Украину камикадзе-дронами днем и ночью
Как отмечает издание, Россия использует сотни дронов-камикадзе, которые перегружают систему ПВО Украины и наносят удары по военным и гражданским объектам. Количество таких атак значительно возросло этим летом.
Несколько дней назад Москва запустила около 600 дронов за одну ночь - это второе по масштабу воздушное нападение со времени вторжения в феврале 2022 года.
telegraph.co.uk
Пока нет признаков того, что атаки уменьшатся. Украинская разведка сообщает, что Россия планирует к концу года построить два миллиона FPV-дронов, а также по 30 тысяч дальнобойных и 30 тысяч дронов-имитаторов.
В то время как Путин принимает участие в военном параде с Си Цзиньпином в Китае, выяснилось, что именно Пекин обеспечивает Москву комплектующими для боевых дронов.
Китай поставляет детали для российских боевых дронов
По данным The Telegraph, китайские компании поставили российских фирмам, находящимся под санкциями, деталей и материалов на сумму не менее 55 млн евро с 2023 по 2024 год. Около четверти этой суммы - 12,5 млн евро - пошли на предприятия, выпускающие иранские дроны Shahed на особой экономической зоне в Алабуге.
telegraph.co.uk
В экспортируемых из Китая товарах - двигатели для самолетов, микрочипы, металлические сплавы, объективы камер, стекловолокно, связующие для стекловолокна и углеродные нити - все необходимые компоненты для производства дронов. Было выявлено 97 китайских поставщиков.
Китай официально декларирует нейтралитет, но поставки компонентов говорят о тесном военном сотрудничестве с Россией. Украинские военные находят китайские детали на сбитых российских дронах. Один из украинских пилотов отметил: "У нас постоянно появляются платы и чипы, которые явно из Китая, с китайскими надписями."
Поддержка Китая и экономические интересы
Китай избегает прямого участия в войне, чтобы не рисковать своими стратегическими интересами. Вместо этого Пекин поддерживает Москву через экспорт товаров двойного назначения и рекордный двусторонний товарооборот в 240 млрд евро в 2024 году.
По словам экспертов, стабильные отношения с Россией жизненно важны для экономики Китая, учитывая общую границу длиной 4,1 тысячи километров.
Китайская позиция позволяет обвинять Запад в эскалации конфликта, заявляя, что Пекин не предоставляет России военную поддержку. По словам аналитиков, это своего рода прикрытие и возможность отрицать прямое участие.
Производство дронов и роль Китая
В начале июля министр иностранных дел Китая Ван И предупредил европейцев, что Китай не может позволить России проиграть войну, так как это позволит США сосредоточиться на Китае. На следующий день украинский министр иностранных дел Андрий Сибига показал в соцсетях детали с китайской маркировкой, снятые с российского дрона Geran-2.
Китайские компании поставляют широкий спектр материалов - от стекловолокна и углеродного волокна до двигателей и комплектующих для самолетов - российским заводам в Алабуге, которые выпускают дроны Geran, Garpiya и Gerbera, основанные на иранских чертежах. За первое полугодие 2024 года производство дронов Garpiya превысило 2000 единиц, что больше, чем годовой объем предыдущих лет.
Война и дальнейшее сотрудничество
Дроны позволяют России преодолевать украинскую ПВО и наносить удары по критической инфраструктуре, усиливая психологическое давление на население. Аналитики считают, что реальные объемы китайских поставок в Россию выше официальных данных, а Пекин неоднократно пытался обходить санкции, маскируя поставки.
Эксперты отмечают, что через третьи страны компоненты и запчасти попадают в Россию, несмотря на запреты. Поток этих деталей недостаточно пресекается.
С начала войны Китай продолжает избегать осуждения России. Перед началом вторжения Путин был принят в Пекине на Олимпиаде. В марте 2022 года Китай воздержался при голосовании по резолюции ООН, осуждающей агрессию. В 2024 году Пекин якобы позволил России создать на своей территории производство дальнобойных дронов.
Как заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, без помощи Китая агрессивная война против Украины была бы невозможна.
По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев считают Китай враждебной страной. Хуже украинцы относятся только к России и ее союзникам - Ирану, Беларуси и КНДР.