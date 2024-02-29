Китай та Туреччина, ймовірно, створюють переговорні платформи по війні в Україні, - ISW

Туреччина та Китай, вірогідно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні, які Кремль може використовувати для просування своїх наративів щодо переговорів та війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Росія раніше активно використовувала у своїй пропаганді підхід Китаю до розпливчастого мирного політичного плану для України.

Раніше в МЗС Китаю заявили, що спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ та кілька країн Європи для вирішення військового "конфлікту". Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, у свою чергу, 28 лютого заявив, що Анкара готова надати Росії та Україні ще одну платформу для переговорів.

Кремль, швидше за все, перетворить ці запропоновані платформи на інформаційну зброю, щоб просувати ідею про те, що Україна є стороною, яка відмовляється від переговорів. Експерти ISW продовжують вважати, що Кремль не зацікавлений у сумлінних переговорах з Україною та не зацікавлений у припиненні війни на будь-яких умовах, окрім чітко сформульованих РФ.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни проводили кілька раундів переговорів, але потім їх було поставлено "на паузу". Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нещодавно американський телеканал NBC News із посиланням на чиновників у ЄС та США заявив, що західні країни почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну мирні переговори з Росією.

Учора, 28 лютого, Ердоган заявив, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався у Стамбулі.