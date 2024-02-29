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Китай и Турция, вероятно, создают переговорные платформы по войне в Украине, - ISW

Четверг 29 февраля 2024 04:22
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Китай и Турция, вероятно, создают переговорные платформы по войне в Украине, - ISW Фото: Китай и Турция создают переговорные платформы по войне в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турция и Китай, судя по всему, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине, которые Кремль может использовать для продвижения своих нарративов относительно переговоров и войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Россия ранее активно использовала в своей пропаганде подход Китая к расплывчатому политическому мирному плану для Украины.

Ранее в МИД Китая заявили, что специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, РФ и несколько стран Европы для решения военного "конфликта". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, 28 февраля заявил, что Анкара готова предоставить России и Украине еще одну платформу для переговоров.

Кремль, скорее всего, превратит эти предложенные платформы в информационное оружие, чтобы продвигать идею о том, что Украина является стороной, которая отказывается от переговоров. Эксперты ISW продолжают считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и не заинтересован в прекращении войны на каких-либо условиях, кроме четко сформулированных РФ.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но потом они были поставлены "на паузу". В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновников в ЕС и США заявил, что западные страны начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину мирные переговоры с Россией.

Вчера, 28 февраля, Эрдоган заявил, что Турция снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, который ранее происходил в Стамбуле.

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