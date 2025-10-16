Китай та КНДР економічно захоплюють схід Росії, - розвідка України

Китай та КНДР поступово економічно захоплюють східні регіони Росії. Таким чином, країна-агресор дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що Китай нарощує вплив економічно. За прогнозами, обсяг його інвестицій у регіон у 2025 році може сягнути трильйона рублів. Утім, більшість угод стосуються торгівлі: інфраструктурних проектів немає.
За словами сенатора від Хабаровського краю Віктора Калашнікова, у 2024 році обсяг російсько-китайського товарообігу зріс на 5,5 млн тонн, а за перше півріччя 2025-го – ще на 36 %.
Водночас Китай проводить "повзучу" демографічну експансію. Від Владивостока до Уралу вже проживають до двох мільйонів китайців, і ця цифра зростає. Сприяють цьому пільги і запровадження безвізового режиму. Навіть формуються анклави, де росіяни практично не працюють.
Паралельно Москва залучає до освоєння регіону КНДР. За останній рік на Далекий Схід прибули понад 15 тисяч північнокорейських робітників, неофіційно – до 50 тисяч. Російські компанії вже замовили 153 тисячі трудових контрактів.
Так виникає ситуація, коли дві ядерні держави одночасно зміцнюють позиції на території третьої. Китай формує економічну залежність, а КНДР – трудову. Обидві країни вирішують власні проблеми за рахунок російських ресурсів.
У перспективі зростання китайської присутності й розширення північнокорейських трудових квот може створити конфлікт інтересів між партнерами. Кремль ризикує втратити контроль над 40 % власної території – майже 7 млн квадратних кілометрів із населенням 7,9 млн осіб, перетворивши Далекий Схід на арену чужих стратегій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що економіка Росії у другому кварталі 2025 року фактично зупинилася. Спостерігається стан "технічної стагнації". Стагнація економіки - це ситуація, коли економічне зростання практично відсутнє або дуже слабке протягом тривалого часу.
Темпи зростання російського ВВП сповільняться до 0,9% і до 1,0% у 2026 році. У 2024 році зростання було на рівні з 4,1%.
Також повідомлялось, що цієї осені в РФ кожна десята компанія планує скорочення персоналу. Бізнес змушений урізати витрати через падіння попиту, підвищення податків, а також подорожчання кредитів.
За останніми оцінками, Російська Федерація витрачає на війну проти України половину свого бюджету.