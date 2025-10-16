Китай та КНДР економічно захоплюють схід Росії, - розвідка України

Зазначається, що Китай нарощує вплив економічно. За прогнозами, обсяг його інвестицій у регіон у 2025 році може сягнути трильйона рублів. Утім, більшість угод стосуються торгівлі: інфраструктурних проектів немає.

За словами сенатора від Хабаровського краю Віктора Калашнікова, у 2024 році обсяг російсько-китайського товарообігу зріс на 5,5 млн тонн, а за перше півріччя 2025-го – ще на 36 %.

Водночас Китай проводить "повзучу" демографічну експансію. Від Владивостока до Уралу вже проживають до двох мільйонів китайців, і ця цифра зростає. Сприяють цьому пільги і запровадження безвізового режиму. Навіть формуються анклави, де росіяни практично не працюють.

Участь КНДР у експансії

Паралельно Москва залучає до освоєння регіону КНДР. За останній рік на Далекий Схід прибули понад 15 тисяч північнокорейських робітників, неофіційно – до 50 тисяч. Російські компанії вже замовили 153 тисячі трудових контрактів.

Так виникає ситуація, коли дві ядерні держави одночасно зміцнюють позиції на території третьої. Китай формує економічну залежність, а КНДР – трудову. Обидві країни вирішують власні проблеми за рахунок російських ресурсів.

У перспективі зростання китайської присутності й розширення північнокорейських трудових квот може створити конфлікт інтересів між партнерами. Кремль ризикує втратити контроль над 40 % власної території – майже 7 млн квадратних кілометрів із населенням 7,9 млн осіб, перетворивши Далекий Схід на арену чужих стратегій.