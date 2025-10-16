RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Китай и КНДР экономически захватывают восток России, - разведка Украины

Фото: Китай и КНДР экономически захватывают восток России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай и КНДР постепенно экономически захватывают восточные регионы России. Таким образом, страна-агрессор все чаще "рассчитывается" с союзниками в войне против Украины собственными территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Отмечается, что Китай наращивает влияние экономически. По прогнозам, объем его инвестиций в регион в 2025 году может достичь триллиона рублей. Впрочем, большинство сделок касаются торговли: инфраструктурных проектов нет.

По словам сенатора от Хабаровского края Виктора Калашникова, в 2024 году объем российско-китайского товарооборота вырос на 5,5 млн тонн, а за первое полугодие 2025-го - еще на 36 %.

В то же время Китай проводит "ползучую" демографическую экспансию. От Владивостока до Урала уже проживают до двух миллионов китайцев, и эта цифра растет. Способствуют этому льготы и введение безвизового режима. Даже формируются анклавы, где россияне практически не работают.

Участие КНДР в экспансии

Параллельно Москва привлекает к освоению региона КНДР. За последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч северокорейских рабочих, неофициально - до 50 тысяч. Российские компании уже заказали 153 тысячи трудовых контрактов.

Так возникает ситуация, когда две ядерные державы одновременно укрепляют позиции на территории третьей. Китай формирует экономическую зависимость, а КНДР - трудовую. Обе страны решают собственные проблемы за счет российских ресурсов.

В перспективе рост китайского присутствия и расширение северокорейских трудовых квот может создать конфликт интересов между партнерами. Кремль рискует потерять контроль над 40 % собственной территории - почти 7 млн квадратных километров с населением 7,9 млн человек, превратив Дальний Восток в арену чужих стратегий.

 

Экономический кризис в РФ усиливается

Напомним, ранее стало известно, что экономика России во втором квартале 2025 года фактически остановилась. Наблюдается состояние "технической стагнации". Стагнация экономики - это ситуация, когда экономический рост практически отсутствует или очень слабый в течение длительного времени.

Темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9% и до 1,0% в 2026 году. В 2024 году рост был на уровне с 4,1%.

Также сообщалось, что этой осенью в РФ каждая десятая компания планирует сокращение персонала. Бизнес вынужден урезать расходы из-за падения спроса, повышение налогов, а также подорожание кредитов.

По последним оценкам, Российская Федерация тратит на войну против Украины половину своего бюджета.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайКНДРРоссийская Федерация