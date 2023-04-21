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Китай створює кіберзброю, щоб захоплювати військові супутники США, - Financial Times

Фото: Китай створює кіберзброю, щоб захоплювати військові супутники США (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Китай почав працювати над створення кіберзброї, щоб "захопити контроль" над ворожими супутниками в умовах потенційної війни за Тайвань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як з'ясувала американська розвідка, Пекін поставив перед своїми військовими завдання, які значно перевершують все те, що Росія зараз застосовує в Україні. Китайці нібито хочуть навчитися імітувати сигнали управління ворожими супутниками, щоб взяти їх під свій контроль або вивести з ладу в критичні моменти битви.

"Військові офіційні особи США попередили, що Китай домігся значного прогресу в розвитку військових космічних технологій, в тому числі в області супутникового зв’язку", - пише Financial Times.

Також відомо, що Тайвань теж звернув увагу на важливість супутникового зв’язку для українських військових. Влада Тайваню тепер також прагне побудувати комунікаційну інфраструктуру, яка зможе витримати напад з боку Китаю.

Нагадаємо, Китай розпочав "бойове патрулювання" на тлі візиту президентки Тайваню до США, а після повернення розгорнув військові навчання.

У Міноборони Китаю заявили, що завершили навчання навколо острова 10 квітня, а військові відпрацювали оточення Тайваню та тренувалися завдавати ударів.

Глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, ймовірно, готується до війни, проводячи такі навчання.

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