Китай створює кіберзброю, щоб захоплювати військові супутники США, - Financial Times

Китай почав працювати над створення кіберзброї, щоб "захопити контроль" над ворожими супутниками в умовах потенційної війни за Тайвань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як з'ясувала американська розвідка, Пекін поставив перед своїми військовими завдання, які значно перевершують все те, що Росія зараз застосовує в Україні. Китайці нібито хочуть навчитися імітувати сигнали управління ворожими супутниками, щоб взяти їх під свій контроль або вивести з ладу в критичні моменти битви.
"Військові офіційні особи США попередили, що Китай домігся значного прогресу в розвитку військових космічних технологій, в тому числі в області супутникового зв’язку", - пише Financial Times.
Також відомо, що Тайвань теж звернув увагу на важливість супутникового зв’язку для українських військових. Влада Тайваню тепер також прагне побудувати комунікаційну інфраструктуру, яка зможе витримати напад з боку Китаю.
Нагадаємо, Китай розпочав "бойове патрулювання" на тлі візиту президентки Тайваню до США, а після повернення розгорнув військові навчання.
У Міноборони Китаю заявили, що завершили навчання навколо острова 10 квітня, а військові відпрацювали оточення Тайваню та тренувалися завдавати ударів.
Глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, ймовірно, готується до війни, проводячи такі навчання.
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