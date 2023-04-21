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Китай создает кибероружие, чтобы захватывать военные спутники США, - Financial Times

Фото: Китай создает кибероружие, чтобы захватывать военные спутники США (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Китай начал работать над созданием кибероружия, чтобы "захватить контроль" над вражескими спутниками в условиях потенциальной войны за Тайвань.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как выяснила американская разведка, Пекин поставил перед своими военными задачи, значительно превосходящие все то, что Россия сейчас применяет в Украине. Китайцы вроде бы хотят научиться имитировать сигналы управления враждебными спутниками, чтобы взять их под свой контроль или вывести из строя в критические моменты битвы.

"Военные официальные лица США предупредили, что Китай добился значительного прогресса в развитии военных космических технологий, в том числе в области спутниковой связи", – пишет Financial Times.

Также известно, что Тайвань тоже обратил внимание на значимость спутниковой связи для украинских военных. Власти Тайваня теперь также стремятся построить коммуникационную инфраструктуру, которая сможет выдержать нападение со стороны Китая.

Напомним, Китай начал "боевое патрулирование" на фоне визита президентки Тайваня в США, а по возвращении развернул военные учения.

В Минобороны Китая заявили, что завершили обучение вокруг острова 10 апреля, а военные отработали оцепление Тайваня и тренировались наносить удары.

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне, проводя подобные учения.

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