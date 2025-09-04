Китай спростував звинувачення Трампа щодо змови з КНДР та Росією

Пекін спростовував заяву глави Білого дому Дональда Трампа про змову лідерів Китаю, КНДР та Росії проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Він також назвав "безвідповідальними" зауваження голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, яка назвала зустріч лідерів Росії, Китаю та КНДР "прямим викликом" міжнародному порядку.

"Китай розвиває свої дипломатичні відносини з усіма країнами, ніколи не атакуючи третю сторону", - заявив дипломат.

Звинувачення Трампа у змові, які прозвучали на тлі проведення військового параду в Пекіні, заперечив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

Як відомо, 3 вересня в Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя перемоги КНР над японськими загарбниками та у Другій світовій війні. На ньому продемонстрували новітню зброю та техніку китайської армії.

На парад запросили главу Кремля Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, які спостерігали за урочистостями поруч з президентом КНР Сі Цзіньпінем.

Трамп своєю чергою повідомив, що спостерігав онлайн за парадом у Пекіні, на що, на його думку, розраховували лідери КНР та Росії.

Перед цим Дональд Трамп заявив про змову трьох лідерів проти США, а потім доручив Пентагону розробити стратегію щодо стримування КНР і Росії. При цьому глава Білого дому наголосив, що США не налаштовані на конфлікт із цими країнами, про що заявив голова Пентагону Піт Хегсет 3 вересня.

Водночас верховний представник ЄС Кая Каллас 3 вересня назвала зустріч лідерів Китаю, Північної Кореї та Росії у Пекіні "прямим викликом" міжнародній системі. Вона охарактеризувала це як побудову "антизахідного світового порядку".