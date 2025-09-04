ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Китай спростував звинувачення Трампа щодо змови з КНДР та Росією

Четвер 04 вересня 2025 12:33
UA EN RU
Китай спростував звинувачення Трампа щодо змови з КНДР та Росією Фото: речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Пекін спростовував заяву глави Білого дому Дональда Трампа про змову лідерів Китаю, КНДР та Росії проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Звинувачення Трампа у змові, які прозвучали на тлі проведення військового параду в Пекіні, заперечив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

"Китай розвиває свої дипломатичні відносини з усіма країнами, ніколи не атакуючи третю сторону", - заявив дипломат.

Він також назвав "безвідповідальними" зауваження голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, яка назвала зустріч лідерів Росії, Китаю та КНДР "прямим викликом" міжнародному порядку.

Як відомо, 3 вересня в Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя перемоги КНР над японськими загарбниками та у Другій світовій війні. На ньому продемонстрували новітню зброю та техніку китайської армії.

На парад запросили главу Кремля Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, які спостерігали за урочистостями поруч з президентом КНР Сі Цзіньпінем.

Трамп своєю чергою повідомив, що спостерігав онлайн за парадом у Пекіні, на що, на його думку, розраховували лідери КНР та Росії.

Перед цим Дональд Трамп заявив про змову трьох лідерів проти США, а потім доручив Пентагону розробити стратегію щодо стримування КНР і Росії. При цьому глава Білого дому наголосив, що США не налаштовані на конфлікт із цими країнами, про що заявив голова Пентагону Піт Хегсет 3 вересня.

Водночас верховний представник ЄС Кая Каллас 3 вересня назвала зустріч лідерів Китаю, Північної Кореї та Росії у Пекіні "прямим викликом" міжнародній системі. Вона охарактеризувала це як побудову "антизахідного світового порядку".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КНДР Китай Дональд Трамп
Новини
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії