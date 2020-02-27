Китай сообщил о 433 новых случаях коронавирусной инфекции

Иллюстративное фото (who.int)

Всего за сутки умерли 29 человек

Материковый Китай сообщил о 433 новых случаях коронавирусных инфекций 26 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время достигло 78 497.

Число новых смертей составило 29, самый низкий дневной показатель с 28 января, и по сравнению с 52 в предыдущий день. В результате вспышки в настоящее время погибли 2744 человека.

Хубэй, провинция центрального Китая в эпицентре вспышки, сообщилf о 409 новых случаях и 26 смертельных случаях в среду. Пекин и провинции Хэйлунцзян и Хэнань были местами, где обнаружили трех других погибших.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в попытках скрыть данные о распространение коронавируса COVID-19.